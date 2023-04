La transizione di Samu "Un viaggio complesso Lungo ma liberatorio Finalmente la sentenza"

Dal 2 febbraio scorso - dopo sette mesi di istruttoria - ha visto finalmente impresso nel dispositivo della sentenza del Tribunale della Spezia il nome che gli appartiene: Samuele. Deve ancora attendere che ciò accada per l’anagrafe del Comune della Spezia. I tempi della burocrazia, si dirà... Ma per una persona che per anni ha vissuto il percorso di transizione di genere ogni giorno di divario dall’"essere" alla rappresentazione documentale pesa.

Samuele, per gli amici Samu, ha 26 anni. Ha fatto coming out nel 2020, rapportandosi al mondo, solo allora, come uomo trans: "Non c’è niente di più bello e importante che essere se stessi è stato il principio guida che ha ispirato la mia crescita" dice con la memoria che va a ritessere l’ultimo periodo della sua vita fino al verdetto giudiziario centrato con l’assistenza dell’avvocata Cristina Polimeno. Da tre anni a questa parte ha trovato giovamento nell’assist dell’associazione spezzina Raot (Rete antiomofobia e transfobia). "Mi ha supportato nel passaggio esistenziale per abbracciare la mia vera identità: l’inizio del percorso psicologico e la successiva cura ormonale sostitutiva a base di testosterone" dice Samu che, allo stesso tempo, tiene ad evidenziare una circostanza che aiuta a riflettere rispetto al tema del giorno. "Fondamentale, per il mio benessere, è stata anche la sensibilità che ho colto nella scuola Comics, l’accademia privata internazionale delle arti visive, dove ho affinato le mie capacità di disegnatore, pittore e illustratore: professori e compagni di classe non hanno avuto problemi ad accogliermi come Samuele. Per questo mi sorge spontanea un’affermazione: bravo preside Antonio Fini! Bravi collegio dei docenti e consiglio di istituto del Capellini-Sauro per aver pensato e dato forma ad un regolamento per la carriera alias" dice il giovane spezzino.

Prima del Comics che scuola ha frequentato?

"Il liceo artistico Cardarelli".

Ha avuto dei problemi lì?

"No. All’epoca, pur avendo la percezione di me maturata fin dall’infanzia, vivevo l’esperienza didattica con molta riservatezza. Il proposito del coming out è maturato dopo, in parallelo anche all’evoluzione della società che si è riflessa sulla scuola. Probabilmente se fosse esistito un regolamento avrebbe giovato a me e ad altre persone".

Cosa pensa dell’approccio dei Consiglio comunale al tema?

"Rischierei di essere offensivo ma sono un gentiluomo... L’empatia è un dono ma può essere anche affinata se si è disposti ad aprirsi al prossimo, alle persone, senza pregiudizi di alcun tipo".

Cioè?

"Nella politica, nello sport, nella vita di tutti i giorni, la creazione di relazioni virtuose passa dalla consapevolezza del vissuto dell’altro".

Nei lavori del Consiglio comunale ha colto questo slancio?

"Ero presente e ho ascoltato anche interventi il cui filo conduttore è stato quello di ritenere il mio vissuto e quello di altre persone come un capriccio momentaneo. Ho colto ignoranza e chiusura. Sono tornato a casa amareggiato".

Corrado Ricci