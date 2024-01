"La strada è stata una casa. Sarò sempre un poliziotto"

Arrivato alla Spezia nel 1973, dopo oltre cinquant’anni di permanenza sul territorio non ha ancora perso quasi nulla del suo accento campano. Questo particolare, unito ad un fisico che è un ossimoro per il modo in cui combina una statura minuta ad un aspetto estremamente energico e vitale anche adesso che ha varcato la soglia dei settant’anni, contribuisce a rendere Giovanni Maiellaro immediatamente simpatico. In pensione dal 2010, ha passato 38 anni della sua vita in Polizia, i primi due a bordo delle pantere della Volante e i restanti nella Squadra Mobile. "Sono sempre stato un poliziotto in mezzo alla strada" dice con orgoglio, avendo sempre rifiutato, anche quando l’età avanzava, di venire relegato dietro una scrivania tra le scartoffie, un posto sicuramente più tranquillo ma per cui proprio non si sentiva tagliato. Una tensione all’azione così forte che martedì scorso gli ha permesso di sventare un tentativo di truffa ai danni dell’anziana vicina di casa, una signora di 90 anni a cui cercavano di estorcere denaro attraverso il sistema della finta telefonata del figlio malato che aveva bisogno di denaro per sostenere costosissime cure. La vecchina, ancora molto vispa, mangiava la foglia e con l’aiuto di Giovanni tendeva un tranello ai truffatori che poco dopo finivano in manette non prima di aver intascato un pacchetto ripieno non di soldi ma di biscotti. "È stata una bella soddisfazione, e anche una prova che dai, sono ancora in discreta forma!". Una chiamata ai colleghi, tra cui ha ancora tanti amici, le giuste dritte date alla nonnina, e il gioco era fatto. "Sono sceso in strada per supervisionare che tutto andasse per il verso giusto, anche se non ho più il tesserino mi sono sentito nuovamente al centro dell’azione". Si dice che poliziotti si rimanga sempre, in questo caso sicuramente, e Giovanni di azioni, in quasi quarant’anni di carriera, ne ha condotte veramente tante e tutte da protagonista.

Tonnellate di hashish e quintali di cocaina sequestrati, omicidi, rapine, nel curriculum non manca nulla. "L’episodio che ricordo con maggiore emozione è lo sventato rapimento di Giada Magnani, figlia del vicepresidente della provincia di Massa Carrara. Era solo una ragazzina, finita nel mirino di una banda italo-albanese, grazie alla tempestività riuscimmo ad evitare un qualcosa che poteva finire in tragedia". Un senso del dovere e un attaccamento alla divisa che durano ancora oggi in cui deve indossare abiti civili. "Non ho mai accettato nessun crimine verso anziani, donne o bambini. In quei casi le pene andrebbero triplicate. Se posso fare qualcosa, nei limiti delle mie possibilità attuali, mi butto". I delinquentucci locali sono avvisati, anche se Giovanni in pensione tutto sommato si trova bene. L’estate sulla spiaggia della Baia Blu a Lerici e poi la passione infinita per il calcio. Frequenta il ’Picco’ ogni domenica, è ormai un aquilotto a tutti gli effetti ma la gioia più grande è arrivata dal suo Napoli quando l’anno scorso ha vinto il terzo scudetto.

Vimal Carlo Gabbiani