La strada di sabbia di Pasolini

Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore, pittore e drammaturgo italiano, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, Portovenerecultura presenta ‘All’ultimo sospiro’, un monologo molto appassionante di e con Alessandro Persichella. Appuntamento stasera, dalle 21, ai giardini pubblici di Fezzano con ingresso gratuito. Nel racconto Pasolini si ritrova davanti ad un giudice che non è un semplice uomo, ma un’entità divina, un essere che osserva senza giudicare. Gli racconta del suo viaggio solitario lungo una strada infinita, un deserto che non è solo fisico, ma rappresenta il vuoto interiore che lo consuma. Riflette sul cambiamento dell’Italia, sulla morte della sua cultura, sulla crescente indifferenza del mondo, ma il giudice, essendo un dio, non offre risposte. È una presenza che osserva senza intervenire, come una forza inevitabile di cui Pasolini è consapevole, ma da cui non può sfuggire. La sua ricerca non trova giustificazione né risposta, poiché, in fondo, è lui stesso un prigioniero della sua esistenza.

Il racconto, liberamente tratto da ‘La lunga strada di sabbia’ di Pier Paolo Pasolini, segue un uomo che intraprende un viaggio lungo la costa italiana alla ricerca di se stesso. Ogni tappa del viaggio, dalle spiagge affollate alle zone più marginali e povere, è un incontro con la società italiana, ma anche con il proprio io. L’uomo esplora la bellezza e la crudeltà del mondo, affrontando la solitudine e l’incomunicabilità tra gli esseri umani. Il giudice rappresenta non solo la giustizia divina, ma anche quella interiore, costringendo l’uomo a fare i conti con le sue azioni. La consapevolezza che il cammino non ha una fine definitiva, ma è un ciclo continuo di ricerca, pervade il protagonista, che arriva a comprendere che la vera risposta non è esterna, ma risiede dentro di lui. Lo spazio scenico immagina il viaggio e la riflessione sul territorio dello scrittore. Pasolini è seduto su una sedia, in una posizione di contemplazione, mentre di fronte a lui c’è una sedia vuota, quella del giudice, con sopra un martello simbolo della giustizia. L’intera scena evoca una dimensione di conflitto interiore e riflessione, come un Purgatorio dove Pasolini è costretto ad affrontare le sue scelte sotto lo sguardo di un’autorità.

Marco Magi