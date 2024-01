La storia di ’Rebecca’, in bilico tra giallo e poesia. Picconati ai pregiudizio sul palcoscenico del Tiqu

‘Rebecca. Uno spettacolo al buio, interpretato e diretto da Marco Pasquinucci – che firma anche l’adattamento teatrale – verrà rappresentato al Tiqu (Teatro internazionale di quartiere di piazzetta Cambiaso a Genova), stasera alle 20.30. Lo spettacolo prodotto da Officine Papage nasce da una riduzione drammaturgica del romanzo ‘La vita accanto’ di Maria Pia Veladiano (Premio Calvino 2010 e finalista al premio Strega 2011), ed è particolarmente adatto alla dimensione intima e raccolta di quel teatro. Il cardine della performance è la storia di Rebecca, narrata in prima persona, in bilico tra un appassionante giallo e una lucida e tagliente poesia. La voce della protagonista è quella di un uomo e il riferimento principale è l’immagine di una stanza al buio. Rebecca è una donna brutta. non è storpia, non fa pietà. È semplicemente brutta. ‘Rebecca. Uno spettacolo al buio’ affronta così temi come l’emarginazione sociale, la difficoltà di liberarsi da stereotipi e pregiudizi che dominano la società e la stessa famiglia protagonista della narrazione.