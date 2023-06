La stella Buriassi apre... le danze

Fervono gli ultimi preparativi per la sarata che aprirà ufficialmente la nuova edizione dell’Estate in Fortezza, rassegna culturale composta da incontri, spettacoli, concerti e mostre, organizzata da Gli Scarti in collaborazione col Comune di Sarzana. Domani sera, alle 21.30, nella cornice della Firmafede l’ètoile sarzanese Rachele Buriassi porterà in scena ’Rachele and Friends’: uno vero e proprio Gala internazionale delle stelle della danza. Oltre a Rachele, prima ballerina de Les Grands Ballets Canadien, che si esibirà insieme al suo partner Esnel Ramos, tantissimi gli ospiti attesi (nella foto). A incantare il pubblico di piazza d’Armi della Cittadella ci saranno infatti anche Filipa De Castro e Carlos Pinillos (primi ballerini della Compañia nacional de Bailado Portogallo); i primi ballerini del Miami City Ballet Rainer Krenstetter ed Ashley, il ballerino e coreografo Ermanno Sbezzo e Rosario Guerra, solista della StaatsOper di Hannover.

E.S.