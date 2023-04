La start-up Ecodrone premiata a Venezia

L’impresa Ecodrone srl della Spezia, che produce droni marini autonomi modulari per il monitoraggio ambientale e la salvaguardia delle coste. ha ricevuto il premio speciale come miglior start-up innovativa impegnata nello sviluppo sostenibile nell’ambito della X edizione del premio Impresa Ambiente, riconoscimento dedicato alle imprese che si distinguono nell’adozione di strategie, prodotti e servizi che promuovono la sostenibilità in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La cerimonia si è svolta a Palazzo Franchetti a Venezia, promossa dalle Camere di Commercio italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Marco Montagni, chief technology officer e co-founder di Ecodrone, ha ricevuto da Angelo Breviari, presidente della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano, il premio per la migliore start up in concorso, per il progetto “Magic boat”, un natante a guida autonoma dall’autonomia potenzialmente illimitata, capace di lunghe tratte in condizioni meteo avverse e senza intervento umano garantendo quindi un monitoraggio continuo delle acque e delle coste, l’effettuazione di campionamenti e analisi a bordo, oltre al controllo delle aree marine protette, monitorando accessi non autorizzati e attività di pesca di frodo. Questa la motivazione della giuria: "Ecodrone ha ideato, brevettato e sviluppato un drone marino modulare innovativo: prodotto con fibre di lino o canapa e resine ecologiche, alimentato ad energia rinnovabile che garantisce un funzionamento a zero emissioni, e comandato dall’intelligenza artificiale, che gestisce sia la navigazione sia i servizi offerti dai vari moduli, come ad esempio il modulo aggiuntivo drone sottomarino o drone aereo. Il suo utilizzo, grazie alla guida autonoma e all’alimentazione dei motori elettrici con energia solare, permette un’operatività ininterrotta, senza personale a bordo, garantendo quindi un monitoraggio continuo delle acque e delle coste, l’effettuazione di campionamenti e, grazie a sonde multiparametriche, anche di analisi a bordo, oltre al controllo delle aree marine protette, monitorando accessi non autorizzati e attività di pesca di frodo".