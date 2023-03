La St. Joseph Fest da Bacchus Due giorni di musica in blues

L’Osteria Bacchus presenta, proprio in contemporanea con la fiera di San Giuseppe... la ‘St. Joseph Fest’, una due giorni in musica in collaborazione con ‘Associazione Blues ‘in’. Si inizia oggi, con avvio alle 21.30, con la Chicago Blue Revue a proporre, in chiave contemporanea, un’elettrizzante miscela di suoni e musica ispirata all’autentico Chicago Style anni ’50 e al vintage r&b californiano, arricchiti di accenti swing e rock’n’roll. Originalità e freschezza interpretativa sono alla base del loro spettacolo presentato con successo nel circuito delle rassegne specializzate e nei club di tutta la penisola. Domani, invece, toccherà a Federico Biagetti, cantautore polistrumentista, che vanta innumerevoli collaborazioni e proporrà una vera esplosione di blues nel locale in viale Amendola. Anche questo concerto partirà alle 21.30. Per avere ulteriori informazioni per le prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 339 4908117.