La spezzina Canonici alla Gadarte

La spezzina Sara Canonici è tra i partecipanti, nella veste di artista, alla rassegna d’arte contemporanea ‘Donna Oggi IV’, in programma alla Galleria Gadarte, nel centro storico di Firenze (via Sant’Egidio 27/R) fino a giovedì 20 marzo. "Parteciperò in esposizione con un autoritratto dalla serie fotografica Tossico Indipendente", dichiara la fotografa e artista contemporanea, che sarà affiancata da tanti altri artisti del panorama contemporaneo italiano. Il vernissage si è tenuto sabato. Per Canonici sarà la seconda volta alla Gadarte, ma ha già preso parte a più esposizioni, come quella al Premio Marche 2022 - Biennale D’Arte Contemporanea. "Sarà la mia seconda esposizione nella meravigliosa cornice di Firenze, città che ho sempre amato e che considero come una seconda casa". Nella stessa location, sabato 8 marzo alle 17, è in programma, a corollario, una rappresentazione teatrale dal titolo ‘Le due Frida’ dalle voci di Maria Tiziana Goretti (anche autrice) e Daniela Sforzini. Ulteriori informazioni sul sito www.gadarte.it.