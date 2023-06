LA SPEZIA, Polemica sui nuovi Bagni Pubblici sotto il Civico

Non si placa la polemica contro la scelta dell’amministrazione spezzina di collocare nei locali sotto il Civico i nuovi “bagni pubblici” cittadini. A rilanciare la contestazione sono Roberto Centi e Patrizia Flandoli, consiglieri comunali di LeAli a Spezia,: "Nessuno di noi ha mai messo in discussione la necessità di realizzare dei nuovi servizi igienici destinati alla cittadinanza e ai turisti ma abbiamo fortemente criticato la scelta di realizzarli sotto il nostro storico Teatro". Le ragioni? "Viene in parte penalizzata la fisionomia storico architettonica dell’unico prestigioso Teatro di cui dispone la città. Inoltre si è reso necessario lo spostamento dei magazzini teatrali dai locali in questione, con evidenti disagi nell’organizzazione degli spettacoli". Centi e Flandoli annunciano un’interpellanza in consiglio comunale perché oltretutto "dopo che l’amministrazione ha bandito la relativa gara d’appalto in fretta e furia i lavori per questi nuovi bagni pubblici".