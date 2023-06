La Spezia Opera Forum", Concerto e Conferenza con Accesso Gratuito"

Tutto pronto per il ‘La Spezia Opera Forum’, un evento dedicato all’opera lirica organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con l’associazione Comitato Amici del Loggiato’. Il programma prevede 3 eventi con accesso gratuito, il primo stasera, alle 21.15, in piazza Verdi, dove si svolgerà il concerto degli allievi della masterclass mozartiana tenuta da Natale De Carolis, noto per le sue interpretazioni di Leporello e Don Giovanni in teatri di tutto il mondo, e con la partecipazione al pianoforte del maestro Dragan Babjc. L’evento sarà presentato dal critico musicale Sabino Lenoci. Info e prenotazioni allo 0187 620165. Nello studio Pcbe, in corso Cavour 300b, oggi alle 17 è invece in programma la conferenza ‘Progettare con le stelle’, inserita all’interno di Open-Studi Aperti del Consiglio nazionale architetti, per scoprire sia nella storia umana il legame tra osservazione astronomica e architettura: interventi di Alessandro Bertirotti, Roberto Cioni, Viviana Deruto e Maria Elisa Spadoni, e Alfonso Rubino.

m. magi