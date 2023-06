LA SPEZIA, Montefiori chiede spiegazioni su ampliamento parcheggi e assenza navette

"A pochi giorni dalla mia interpellanza e dalle mancate risposte su tutte le questioni del trasporto pubblico, viene annunciato l’inizio lavori per ampliare i parcheggi di interscambio. E io chiedo nuovamente, le navette che fine hanno fatto?". Lo dichiara Andrea Montefiori, consigliere comunale del Pd, chiedendo "qual’e’ il senso di questi ampliamenti se non vengono reintrodotte le navette? Qualora fosse ripristinato, il servizio navetta da quali risorse sarebbe sostenuto e per quanto tempo? Se le ritenete utili, perchè le avete tagliate e mai ripristinate? Quali sono i tempi di realizzazione?". L’ampliamento fa parte di un progetto finanziato dal ministero dei trasporti e dovrebbe avere dunque tempi certi, tanto per la realizzazione dei nuovi parcheggi quanto per l’introduzione in servizio dei nuovi filobus e delle nuove linee: " Sarebbe buona cosa conoscere questi dettagli visto che stiamo parlando di denaro pubblico".