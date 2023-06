Nella sala stampa della Fondazione Carispezia, oggi alle 16.30, la Società Dante Alighieri ha organizzato la presentazione della silloge poetica di Pinuccia Mazzola ‘Non avevo capito’, a cura di Giampaolo Chiappini, con letture di Chiara Serreli. Prospezia Ciassa Brin propone oggi, alle 18, in via Castelfidardo 1, le opere letterarie dei due artisti Aldo Guerrieri e Serena Vestene. Infine, seconda tappa di ‘Vivere i portici’, stasera alle 21, sotto portici di via Chiodo 107, promossa da Libreria Ricci ed Edizioni Giacchè. Protagonista il libro ‘Profumi ed essenze alla corte dei califfi’, alla presenza dell’autrice Caterina Greppi, introdotta da Laura Rescio.