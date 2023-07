Tocca ai Doctor 3 proseguire il solco della 55ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Appuntamento stasera, alle 21.30, in piazza Europa. Il trio è composto da Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, e Fabrizio Sferra alla batteria. La formazione è nata nel 1997 con un disco (‘The tales of Doctor 3’) che l’anno successivo era già citato dalla rivista ‘Musica Jazz’ come il miglior album italiano. L’impronta e lo stile fortemente riconoscibile della formazione li ha portati a essere decretati per ben tre anni (1999, 2001, 2003) il Miglior gruppo Jazz italiano. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Civico o online su Vivaticket.