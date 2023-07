Apre oggi il 55° Festival internazionale del Jazz della Spezia. Si parte con Stanley Clarke, quattro volte vincitore del Grammy Award, che salirà sul palco di piazza Europa, stasera alle 21.30, con la band 4Ever composta da Jeremiah Collier alla batteria, Jahari Stampley piano e tastiere, Colin Cook alla chitarra, Emilio Modeste al sassofono. Clarke è considerato uno dei bassisti più influenti degli anni ‘70 a livello mondiale. Registrando 19 album in tutta la sua carriera, ha sperimentato molto e, in realtà, si è tenuto abbastanza scostato dal genere che (ai suoi esordi a New York) lo ha messo al fianco di mostri sacri come Gil Evans, Art Blakey, Dexter Gordon e tanti altri.