La Spezia, arrivata la nave con 49 migranti, in gran parte minori non accompagnati

La Spezia, 11 agosto 2023 – È approdata poco dopo le 8,30 al molo Garibaldi est della Spezia la nave Geo Barents, imbarcazione di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 49 migranti provenienti da Guinea, Gambia e Senegal. Trentadue dei 49 naufraghi a bordo sono minori non accompagnati.

Sul molo è pronta la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla prefettura della Spezia con il supporto dell'autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, con l'area predisposta alle prime cure e al riconoscimento con Croce Rossa, Caritas, Asl 5, sanità marittima e forze dell'ordine. Poco distante dal punto di attracco, su molo Italia, un presidio di accoglienza 'Welcome refugees' organizzato da associazioni, sindacato e partiti di centrosinistra.

È stata una ragazzina a scendere per prima dalla Geo Barents. La bambina è scesa a piedi ma è stata fatta salire su una barella ed è stata portata via in ambulanza. Secondo quanto appreso, otto bambini verranno subito accompagnati in ospedale, poi scenderà l'unica donna maggiorenne. A seguire tutti gli altri. Non ci sono particolari emergenze di origine sanitaria ma i piccoli sono tutti sotto choc per il ragazzino disperso in mare. I ragazzini sono tutti non accompagnati, hanno affrontato il viaggio dai loro paesi di origine completamente soli.