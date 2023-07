Il 55° Festival internazionale del Jazz della Spezia accoglie stasera, alle 21.30, in piazza Europa, The Manhattan Transfer, nella data che rientra nel word tour con il quale lo storico gruppo si congeda definitivamente dalle scene musicali. Ad aprire il concerto sarà la Jazz vocal Ensemble del Conservatorio Puccini della Spezia con Michela Lombardi e ospite Karima, con la direzione di Pietro Gaddi. Con tour mondiali sold-out e milioni di vendite record, The Manhattan Transfer continua a portare voci melodiche e infuse di jazz uniche e straordinarie a un pubblico nuovo e consolidato. Il gruppo statunitense è dal 1998 presente nella Vocal Group Hall of Fame.