Ospiti del Festival internazionale del Jazz della Spezia, stasera alle 21.30, la Earth wind and fire by Al McKay, che però sarà assente per motivi di salute, mentre ci sarà Greg Moore. L’apertura del concerto sarà affidata a Joe Castellano Super Blues & Soul Band. Con più di 40 anni di carriera i numeri maturati dagli Earth wind and fire sono imponenti: hanno venduto oltre 90 milioni di dischi, vinto diverse volte i Grammy Awards (ottenute 20 nomination e vinte 6) e gli American Music Awards (12 nominations e vinte 4). Sono inoltre presenti nella Rock & Roll Hall of Fame e possono vantare una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.