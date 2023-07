È stato inserito tra i primi dieci chitarristi blues britannici di tutti i tempi accanto a leggende come Eric Clapton e Peter Green. È Matt Schofield, che sarà ospite stasera al Big Boss Man di salita Castelvecchio. Il pluripremiato chitarrista, cantante e compositore, con il suo trio Hammond calcherà il palco spezzino dalle 22 (alle 20 la cena), per suonare i propri inediti, una miscela di blues, funk e jazz, oltre a cover di classici del blues come ‘Lights Are On, But Nobody’s Home’ di Albert Collins.