Alla libreria Liberi Tutti, oggi alle 18.30, è in programma la presentazione del libro ‘La sindrome di Raebenson’ di Giuseppe Quaranta (pubblicato da Blu Atlantide). Antonio Deltito è uno psichiatra, "un uomo alto e sgraziato" che ricorda, al narratore di questa storia, "la figura dell’imprenditore Ambroise Vollard, immortalata nel ritratto colmo di sfaccettature che gli fece Picasso". Altrettanto pieno di enigmi e sfumature sembra essere il disturbo psichico che improvvisamente comincia ad affliggerlo. Una serie di amnesie, un’alterazione nella visione dei colori, e sbalzi umorali gravissimi, sono solo i primi segni di un declino inarrestabile che porterà alla frammentazione della sua mente in "pezzi di vetro, scintillanti e amorfi". Durante uno dei molti ricoveri ospedalieri, però, Deltito fa una rivelazione: dice di sapere esattamente cosa lo affligge, ovvero la sindrome di Ræbenson. Nell’evento del pomeriggio, nella libreria di via Tommaseo, dialoga con l’autore Marzia Michelotti, psicologa e psicoterapeuta.