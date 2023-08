La sfilata torna ai fasti Le borgate raccontano la storia del Golfo e le sfide del momento

Un grande ritorno, dopo l’emergenza Covid e la vetrina minimalista del 2022 per tenere accesa la fiammella. Così questa sera la sfilata in costume (con i carri allegorici) delle borgate che attraverserà il centro città, da piazza Brin a piazza Europa. Una festa di popolo, un’espressione gioiosa di creatività, l’epilogo di grandi fatiche. "Per mesi o settimane nelle borgate - chi più, chi meno - si è lavorato per questo appuntamento che, al di là dei meriti che saranno attribuiti al vincitore finale, centra già una vittoria corale: quella dell’aggregazione, della condivisione: grandi e piccoli uniti in un comune sentire, l’amore per il mare, per il golfo e il proprio... campanile" rileva il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello.

Quali i temi trattati? Dall’ambiente trapelano solo sommarie indicazioni per preservare l’effetto sorpresa. Ma già qualcosa si coglie sul piano delle idee portanti. C’è chi bada ad autocelebrare la sua storia di successi legati al Palio, come Fezzano (dall’inizio ai giorni nostri) e Le Grazie (negli ultimi 20 anni con l’avvento del nuovo team); c’è chi punta sul colore di appartenenza, come il Canaletto, all’insegna dello slogan "Giallo è bello". La Venere Azzurra, dal suo canto, celebra l’omonima spiaggia. C’è invece chi allarga lo sguardo all’intero golfo per rendere omaggio a tutte le borgate: lo fa San Terenzo, con "Tanto di cappello al golfo": una parata di cappelli dedicati. Cadimare declina il Palio a tutte le stagioni dell’anno, evidenziando le fatiche di ognuna; lo fa anche con una canzone autoprodotta. Una "caccia al Palio", inteso come tesoro, quella proposta da Fommastra.

Sulla storia locale puntano Muggiano, Tellaro e Lerici: il primo ripercorrendo le vicissitudini dell’insediamento costiero di Centum Claves, il secondo rievocando le leggenda del Grifone che entrò in scena per contrastare un attacco saraceno a borgo di Barbazzano, la cittadina riproponendo lo scontro tra Pisani e Genovesi per il controllo di Lerici. Nella sfilata ci sarà spazio anche per temi che travalicano i confini del golfo. Marola lo fa raccontando Harry Potter; Porto Venere e Spezia Centro per riflettere sulle sfide del momento: il borgo celebra la pace, anche un con un grande cannone spara- oriandoli; la borgata Spezia Centro, si fa, invece, vetrina dell’integrazione e dell’inclusione. In questo caso più che nelle scenografie, lo sforzo è stato quella della tessitura per portare in sfilata le rappresentanze delle comunità straniere che vivono alla Spezia

Corrado Ricci