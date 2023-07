La sfilata-show di La Spezia: Identità e creatività a braccetto

Colori, costumi, musica e coreografie: quest’anno la sfilata del palio torna alle origini. Sono lontani i tempi in cui, a causa del Covid-19, non era stato possibile dare vita al suggestivo corteo che il venerdì, quasi alla vigilia del Palio, puntuale, sfilava tra le vie cittadine. Nel 2022 a sfilare era stato solo lo "storico" corteo composto dai presidenti, capi borgata, imbarcazioni, porta remi e in coda i vogatori. In testa ad ogni borgata vincitrice l’immancabile Palio. A celebrare questa 98° edizione, tornano invece i progetti coreografici, l’inventiva, i carri, i costumi, il colore e la passione dei membri delle 13 borgate. Tutti pronti a sfilare allegramente, raccontando secondo il proprio linguaggio, i temi cari della sfilata – competizione: il mare, il Palio del Golfo e la borgata. Importante novità di quest’anno, sarà la presenza, accanto al tradizionale premio, di altri quattro riconoscimenti aggiuntivi: un primo dedicato al figurante più caratteristico, un secondo dedicato al carro più bello ed un terzo all’ allestimento musicale più interessante.

Il Palio del Golfo si appresta a celebrare, tra due anni, la sua centesima edizione, ma il colorato corteo che tanto appassiona i più piccoli, prende piede solo agli inizi degli anni 80. L’albo d’oro indica vincitore nel 1981 e per tre anni consecutivi la Borgata di Porto Venere, è invece il Canaletto, con ben 9 vittorie, l’ultima nel 2015 ad essere ad oggi" la borgata più premiata. Dalle prime sfilate "storiche", ai colorati cortei, di strada ne è stata fatta. Oggi, si sta pensando se sia giunto il momento di ragionare per renderla sempre più "al passo con i tempi".

"Era un’idea embrionale – racconta Francesca Micheli, vicepresidente del Comitato Palio del Golfo. Così come era storica la sfilata fissa e poi si è evoluta con i carri, adesso bisogna ragionare per capire come cambiano le borgate. Ci sono meno anziani che sanno fare certi lavori, ma magari ci sono giovani più propensi per altre attività. Un tempo tutta la sfilata era realizzata a mano. A parte chi realizzava opere di cartapesta c’era chi cuciva tutti gli abiti. Certe borgate hanno fatto dei lavori eccezionali, tutti a mano, negli anni e certamente anche quest’anno ci saranno delle belle cose".

Il venerdì della sfilata l’euforia della disfida si fa sempre più vicina. La parte più emozionante della giornata è però, per Francesca Micheli la riconsegna del Palio, in Piazza Europa al termine del corteo, con tutte le barche a fare da cornice. In quel momento il Palio viene riconsegnato al sindaco che lo custodisce fino a quando non verrà vinto nuovamente.

Quando la vicepresidente del Comitato delle Borgate, lo racconta, le si illuminano gli occhi. Sembra per un attimo trasportata lì, mentre ne evidenzia la solennità e il silenzio, che in quei momenti regna, pur essendo la piazza affollatissima. La stessa quiete solenne che avvolge i minuti in cui, prima del Palio, suonano il silenzio per commemorare tutti i caduti in mare: "vengono i brividi" racconta.

Maria Cristina Sabatini