La sfida della transizione ecologica "Pnrr un impegno sul nostro futuro"

La tiepida brezza primaverile e la maestosità del castello di Lerici che si affaccia sul golfo dei Poeti, hanno dato ieri il benvenuto ai numerosi funzionari dell’amministrazione civile dell’Interno, che assieme ad autorità civili e militari si sono radunati a Villa Marigola per partecipare alla prima giornata del convegno organizzato dall’Anfaci (Associazione dei funzionari dell’amministrazione civile dell’interno) sul tema della transizione ecologica ed energetica, Pnrr e legalità. La sfida della transizione ecologica ed energetica per un Paese più resiliente, è stato in particolare l’argomento su cui si è dibattuto nella prima giornata di lavori. Cuore dell’incontro una tavola rotonda moderata dalla giornalista Flavia Giacobbe, che ha visto gli interventi di importanti players del mondo imprenditoriale italiano. Il pomeriggio si è aperto con i consueti saluti istituzionali. A prendere per prima la parola il prefetto Laura Lega, segretario generale Anfaci, che ha ribadito l’importanza di "innaffiare il rapporto tra pubblico e privato (perché) possa rappresentare una chiave di volta per il Paese". Ha poi fatto seguito la lettura da parte del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini del messaggio inviato dal Ministro dell’Interno Piantedosi. A prendere infine la parola sono stati il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, e il presidente della...