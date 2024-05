La seconda giornata di ’Libriamoci’

Spazio oggi alla 2^ giornata della 14^ edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque – Primavera’. Alla biblioteca Beghi, alle 10.30, laboratorio didattico per bimbi fino a 6 anni a cura di Dario Apicella dal tema ‘Che spettacolo la lettura. Le storie del mare’. Alla stessa ora, al Museo del Ciclismo ‘Cuffini’ Massimo Calandri presenta il suo libro ‘Non puoi fidarti di gente così’. Alla mediateca regionale alle 17.30 Federica Iacobelli presenterà la collana ‘I Gabbiani’ e dialogherà con lo scrittore Alessandro Berti, autore de ‘Le Vacanze’; poi sarà lanciato il premio di scrittura per le scuole ‘Il futuro’. Alle 18.30 Alessandra Sarchi proporrà il suo ‘Il ritorno è lontano’. Alle 21, al Cinema Odeon ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ dedicato a Patrizia Cavalli. Incontri tutti gratuiti, posti prenotabili su www.libriamocisp.it.