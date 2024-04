La scuola e il Comune di Lerici insieme in campo contro la fame

Il 21 maggio a Lerici la Scuola secondaria in collaborazione con il Comune e con l’associazione Azione contro la fame, ha organizzato un evento intitolato la ‘Corsa contro la fame’ che si terrà sul lungomare. I ragazzi dovranno fare dei giri di corsa di circa 300 metri senza gareggiare tra di loro, ma ognuno correrà per i propri sponsor. Questi saranno parenti o amici che per ogni giro fatto dai ragazzi li ricompenseranno con una cifra a piacere. Il ricavato verrà donato in beneficenza al paese che è stato scelto quest’anno dall’Associazione: il Bangladesh. Lo scopo è raggiungere i 28 euro per acquistare un kit salvavita per un bambino del Bangladesh. Ogni ragazzo riceverà un passaporto solidale che consente di organizzare la propria personale iniziativa, spiegando agli sponsor la situazione dei bambini del Bangladesh e come verranno impiegate le donazioni. Inoltre troviamo una tabella dove indicare i propri sponsor, i giri compiuti e la somma ricavata. Inoltre è inserito il MUAC cioè un braccialetto che misura la malnutrizione dei bambini. Infine ci sono dei biglietti che indicano agli sponsor quanti giorni di cure si possono ottenere con i singoli contributi, per esempio con 1 euro sono due giorni di cura, 2 euro sono quattro giorni e 5 euro dieci.

La Corsa contro la fame è un’iniziativa che fa parte di un progetto didattico multidisciplinare che coinvolge molte scuole e Comuni di tutta Italia con lo scopo di sviluppare competenze civiche riguardo quei paesi che hanno difficoltà di sopravvivenza. A questo scopo è stato distribuito un manuale ai docenti con racconti, esercizi, giochi e immagini che descrivono il Bangladesh e aiutano a conoscere il modo di vivere delle persone in quel paese e capire le loro difficoltà.

Azione contro la fame è un’organizzazione internazionale umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile nel mondo. Questa organizzazione è stata fondata in Francia nel 1979, con quarant’anni di esperienza in oltre 55 paesi, con 28 milioni di persone salvate. Il 92% dei soldi raccolti vanno ai fondi per progetti e l’8% invece per la comunicazione. Azione contro la fame offre lezioni nelle scuole di tutto il mondo per informare i giovani dei problemi che ci sono in molti paesi poveri per esempio Bangladesh, India, Nigeria, Senegal, Chad ecc… Nel 2022, grazie al prezioso contributo di migliaia di persone, aziende, scuole e ristoranti Azione contro la fame ha raccolto, in Italia, oltre 3,5 milioni di euro. Invitiamo tutte le persone a partecipare come sponsor a questa iniziativa.