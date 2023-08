La scrittrice Siascia stasera a Bracelli

Proseguono le presentazioni del nuovo romanzo di Rossana Sciascia ‘L’Elvira conta’ ambientato a Chiama, piccola località dell’Alta Val di Vara nel Comune di Maissana. Stasera alle 21, in piazza Castello a Bracelli di Beverino, introdotta da Angela Marciò, Rossana racconterà la storia dell’Elvira, anziana di Chiama, memoria storica di una piccola comunità. Elvira, nome di fantasia, incarna l’ultima abitante del paese, scomparsa pochi anni orsono, a significare una generazione che se ne va e un’altra che, con difficoltà, cerca di radicarsi in questo piccolo borgo della Val di Vara, per continuare una storia che viene da lontano. Sciascia, lombarda di nascita, vive da anni a Maissana, a Chiama, dove gestisce con il marito e i figli l’azienda agrituristica Cà Marcantonio. L’iniziativa è organizzata dalla comunità di Bracelli. L’entrata è libera.