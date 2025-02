La scrittrice Gilli ospite da Aidea

Continuano gli incontri culturali organizzati nella sede dell’associazione Aidea della Spezia. La nuova tappa è prevista per oggi, alle 17.30, sarà protagonista la giovane scrittrice spezzina Nicole Gilli, che presenterà il suo primo romanzo ‘Calidus - Il regno nero’, pubblicato dalla casa editrice spezzina Il Filo di Arianna. Nata e cresciuta alla Spezia, 23 anni, Gilli nel 2024 ha partecipato alla fiera del libro ‘Più Libri Più Liberi 2024’. Nel suo volume l’autrice affronta temi come il senso di diversità e il coraggio di essere se stessi; la protagonista, Calida, attraversa un percorso di crescita e accettazione, scoprendo che il problema non è la sua unicità, ma il contesto che la circonda: Calida, una ragazzina solitaria e silenziosa, durante una violenta lite con la madre adottiva, scopre di essere dotata di poteri magici. Per tale motivo viene condotta in un universo più adatto ad una persona come lei, un mondo magico: la casa dei suoi veri genitori. All’incontro di oggi converserà con la sua ex insegnante Sara Mainenti. L’ingresso è libero.