La scomparsa di Luisa Ciuffardi. Padivarma e la Val di Vara in lutto

Un grave lutto ha colpito la Val di Vara per la scomparsa di Luisa Ciuffardi (nella foto). Aveva 75 anni ed era malata da tempo, ma tutti la ricordano per aver gestito il bar del campo sportivo di Padivarma, quando il marito Roberto Nicora era dirigente, per diciotto anni, della locale squadra di calcio, prima di dedicarsi al ciclismo. Oltre a Roberto lascia nel dolore il figlio Francesco, dirigente del Riccò Le Rondini e la figlia Elena. I funerali di Luisa Ciuffardi si sono già svolti alla presenza di tutto il paese di Padivarma e delle tante persone della Val di Vara che la conoscevano e stimavano.