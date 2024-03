La scomparsa di Cecilia Battistello. Regina dello shipping internazionale

Addio a Cecilia Eckelmann Battistello (nella foto), regina dello shipping internazionale, a cui anche Spezia deve molto per la crescita del suo porto e l’espansione dei traffici sulle rotte commerciali di mezzo mondo. La presidente e già amministratrice delegata del gruppo Contship cui fa capo anche Lsct, se n’è andata ieri ad Amburgo, prostrata dalla malattia che si era manifestata mesi fa. Aveva 73 anni ed era diventata, a dispetto delle sue origini provinciali, una delle più potenti e influenti imprenditrici della logistica portuale e dello shipping. Già collaboratrice ed erede di Angelo Ravano, fondatore nel 1969 nel Canton Ticino di Contship, aveva sposato Thomas Eckelmann, numero uno del gruppo tedesco terminalistico Eurokai. Attraverso un’ incredibile carriera, dall’ufficio della piccola azienda meccanica di famiglia, a Vicenza, e da quello milanese di Contship agli albori del suo impegno nella logistica, era arrivata a ricoprire ruoli da protagonista nel mondo dello shipping internazionale. Grazie, soprattutto, a un’indole visionaria e volitiva, capace di imporre le sue intuizioni, quasi sempre vincenti, ai suoi interlocutori. Un carattere d’acciaio che non aveva scalfito garbo e femminilità, capace di scelte originali e controcorrente, come quando fece dipingere di rosa una delle sue navi portacontainer, la Contship Germany, all’ingresso del porto di inglese di Felixstowe. Dopo le anticipazioni circolate in rete, ieri a dare l’annuncio della sua morte è stato un comunicato di Contship in cui "la Società, il Cda e tutti i dipendenti del Gruppo esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per questa enorme perdita. Con lei esce di scena un’imprenditrice visionaria, appassionata che ha guidato con coraggio e lungimiranza la crescita internazionale del Gruppo Contship, influenzando il settore dello shipping a livello globale". E ancora: "Cecilia rappresenta la nostra storia e tradizione, e la sua eredità ci guiderà nel perseguire l’eccellenza nel nostro lavoro". La comunità portuale spezzina e le istituzioni hanno avuto con Battistello vari momenti di confronto diretto in occasione delle scelte che più hanno inciso sull’economia non solo portuale della provincia. Come, nel 2021, per la firma dell’atto relativo alla concessione del terminal Lsct, oltre agli altri passaggi chiave degli investimenti sul porto spezzino da parte di Contship.

Cecilia Battistello era rimasta toccata dalla scomparsa, nel 2016, di Marco Simonetti, manager al quale era legata da un particolare rapporto di stima, e aveva poi seguito in prima persona le nomine dei successori, compreso l’attuale ad Matthieu Gasselin, in concomitanza con la grossa partita del riassetto delle banchine, la contestuale realizzazione del nuovo waterfront, il molo crociere e la nuova stazione marittima. Crescita era la parola d’ordine di Battistello, che l’aveva ispirata anche negli investimenti sulle banchine spezzine, passaggio imprescindibile - ripeteva - per allargare la presenza internazionale del gruppo. Testimonianze di cordoglio sono venute anche dal presidente di Confartigianato trasporti Stefano Ciliento e dal sindaco Pierluigi Peracchini. "Con Cecilia Eckelmann Battistello scompare una delle protagoniste della realizzazione e della crescita del porto spezzino – dichiara Pierluigi Peracchini – la ricordiamo come braccio destro di Angelo Ravano, presidente e amministratrice delegata del gruppo Contship e a guidare importanti investimenti del gruppo Eurokai, sempre con una visione innovativa dello shipping e della logistica. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai dipendenti del gruppo, a nome di tutta la città"

Franco Antola