La scomparsa a 102 anni di Anna Maria Traverso

Aveva la bellezza di 102 anni Anna Maria Traverso, scomparsa martedì sera circondata dall’affetto dei suoi cari. Nata il 26 luglio del 1921, aveva sposato a 19 anni il noto pittore Gino Bellani (deceduto nel 2003), con il quale ha condiviso una lunga vita, sempre alla Spezia, in via Manzoni, dove era collocato lo studio dell’artista. È stata fedele compagna di vita, che ha seguito il marito standogli a fianco e supportandolo nelle varie manifestazioni culturali a cui ha partecipato nell’arco degli anni. Quando Gino Bellani partì soldato nella Seconda Guerra Mondiale, lo ha atteso nell’abitazione di Pignone fino alla fine del conflitto. Il funerale è in programma oggi, alle 14.30, nella chiesa di piazza Sant’Agostino. Ai familiari giungano le sincere condoglianze da parte della redazione de ‘La Nazione’.

Nella foto: Gino Bellani e Anna Maria Traverso