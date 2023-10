La Scienza diventa Festival. In 300 da tutto il mondo nel segno delle ’Impronte’

Trecento scienziati e personalità illustri da tutto il mondo per raccontare una materia in modo innovativo e coinvolgente. Riconosciuto come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo, da giovedì a domenica trentacinque luoghi di Genova ospitano la ventunesima edizione del Festival della Scienza. A legare tutti gli eventi in programma è la parola chiave scelta per il 2023, ‘Impronte’, che abbraccia molti ambiti di conoscenza: dalla genetica alle neuroscienze, dalla biometrica alla paleontologia, dall’astronomia all’archeologia, ma soprattutto che fa riflettere sull’impronta ecologica e sulle tematiche della sostenibilità. Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente. Dopo il gran risultato dell’edizione numero 20 che, con 220mila presenze si è rivelata la migliore dal 2013, il Festival della Scienza registra già da ora due dati molto significativi: a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, sono 100mila le prenotazioni e 30mila gli studenti di circa 1200 classi in arrivo da Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria e Abruzzo. Tutte le conferenze del Festival (novantasette) sono gratuite per gli under 18, per gli studenti universitari e per gli iscritti ai percorsi di Istruzione tecnologica superiore (Its Academy) realizzati dalle Fondazioni Its della Liguria. In occasione di Genova Capitale del Libro 2023, nell’ampio palinsesto trova spazio il progetto ‘Leggere di scienza’, dedicato al valore della lettura come strumento per avvicinarsi alla scienza: sedici incontri coinvolgenti con gli autori italiani dei più recenti libri di divulgazione scientifica in collaborazione con sedici diversi editori.

Per la prima volta in occasione del festival si presenta poi al pubblico, Raise (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), un grande progetto di rete che affronta temi come le tecnologie urbane per favorire l’inclusione, i nuovi dispositivi robotici e ambienti intelligenti per le persone fragili, ma anche le tecnologie di sviluppo e monitoraggio per gli ambienti umani e marini. Si celebrano poi importanti ricorrenze: i cento anni dalla fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i primi vent’anni dell’Istituto Italiano di Tecnologia, il trentennale dall’apertura dell’Acquario di Genova (che ha ospitato tutte le edizioni del Festival) e il centenario dalla nascita di Italo Calvino, il grande scrittore del Novecento le cui opere manifestano la sua straordinaria attenzione agli sviluppi della scienza e alle sue implicazioni epistemologiche. Qualche nome degli ospiti? Brian Cox, fisico delle particelle e noto divulgatore scientifico della Bbc, e il cosmologo Thomas Hertog, uno dei più stretti collaboratori di Stephen Hawking.

Marco Magi