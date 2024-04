La salvezza possibile. Lo Spezia ha trovato rinnovate energie nel finale di stagione

La serie B non si smentisce mai e il turno di Pasquetta ha regalato sorprese a volontà. Di questo terremoto ne ha beneficiato indirettamente anche lo Spezia perché stavolta chi di Feralpi Salò perisce, di Feralpi Salò ferisce, con l’impresa dei gardesani a Cremona che li rilancia clamorosamente, almeno in chiave play-out, in vista di un drammatico scontro diretto contro il Cosenza, in caduta libera con 2 punti nelle ultime cinque, ma al momento sestultimo per differenza reti migliore rispetto allo Spezia, -3 a fronte di un -13 che costituisce una delle tante zavorre con cui fare i conti. Per i fini degli Aquilotti, al Garilli di Piacenza potrebbe bastare anche un pari per mettere il naso fuori dalle ultime cinque per la prima volta in stagione.

Obbligatorio battere il Lecco, al momento l’unica squadra senza più obiettivi, staccata di 10 punti dal quartultimo posto quando ormai mancano solo sette giornate. Non sarà una formalità: chi ha già una certa età ricorda benissimo lo scudetto perso dalla Roma in casa contro il Lecce già retrocesso o prima ancora quello altrettanto clamorosamente buttato dal Napoli di Krol con lo 0-0 in casa con il Perugia già in B (beneficiaria in entrambi casi la Juventus). Indubbiamente il campionato offre una grande occasione agli uomini di D’Angelo, ma occorrerà la stessa umile fame vista in questi due mesi. Peraltro, la corsa può essere allargata ad altre e a tal proposito sarà molto importante l’anticipo di venerdì sera con il Bari, appena un punto sopra lo Spezia, che riceve una Cremonese vogliosa di rimettersi in corsa per la promozione diretta. Anche qui un pareggio potrebbe andare bene, sempre a patto di battere i blucelesti lariani il pomeriggio seguente, condizione per cui non escluderemmo dalla visuale nemmeno il Modena, benché a quota 38, impegnato a Terni alla stessa ora degli Aquilotti. I gialloblù sono reduci da un pareggio pieno di paura contro il Bari, come i Galletti hanno conquistato solo 3 punti nelle ultime cinque giornate (mentre lo Spezia ne ha fatti 8 e la Feralpi Salò addirittura 9) e come i biancorossi potrebbero avvitarsi in acque melmose proprio nel finale, un classico cadetto che ha sempre visto negli ultimi anni crollare almeno una, se non due squadre apparentemente tranquille.

Tutto sommato, non guasterebbe nemmeno un colpaccio dei Canarini al Liberati, perché creerebbe un bel solco con le ultime quattro che potrebbe provocare persino la mancata disputa dei play-out. Ma siccome crediamo poco a questa ipotesi, preferiremmo una vittoria della Ternana per mettere più squadre possibile nel calderone ed evitare i rilassamenti tipici di chi non ha più nulla da chiedere.

Mirco Giorgi