"La salute è un diritto, siamo qui per difenderla"

"Il sindacato deve scendere in piazza, stare tra la gente e farsi carico delle istanze delle persone". Presente al presidio davanti al Sant’Andrea anche il segretario regionale della Uil Liguria Mario Ghini, che sottolinea come il ruolo di un’organizzazione sindacale deve sempre essere connesso ai bisogni dei cittadini. "La sanità tocca la carne viva delle famiglie, il loro vissuto quotidiano. Dopo il grande successo dell’iniziativa del 20 marzo davanti al San Bartolomeo di Sarzana, torniamo al Sant’Andrea della Spezia. Siamo voluti partire proprio da questa provincia per lanciare la nostra campagna regionale sulla sanità ligure perchè qui la situazione è particolarmente complessa. L’iniziativa si chiama Articolo 32, un richiamo al diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. I questionari che abbiamo sottoposto ai cittadini ci aiuteranno a capire se questo diritto sia in Liguria realmente tutelato. Tutte le risposte saranno consegnate alle sede istituzionali opportune per ottenere un cambiamento".