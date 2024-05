La ’Ruggine’ alla Factory

Materia, colore, pieghe in cui si insinuano vuoti e proiezioni esistenziali. Prende il nome da una delle sue ultime serie la mostra della fotografa Rosanna Zoppi, che sarà inaugurata domani, sabato 1° giugno alle 18 nella Factory di via Fiasella 94 a Sarzana, e rimarrà visitabile fino all’8 giugno con orario 18-20. "S’intitola ‘Ruggine’: un processo che buca, fora, crea dei varchi e lascia che lo sguardo vada oltre la trasformazione del processo. Io vivo lo scorrere del tempo e penso che la vita sia tutta alchimia, che trasformava la materia in oro. Ogni cosa è in divenire e anche in questa mia fotografia trovo l’essenza del mio essere. La ruggine è come un velo che si pone sulla materia, tanto quando sulla nostra vita e sul nostro animo".

Si tratta di uno dei tanti punti di approdo a cui la Zoppi è arrivata con il suo obiettivo: reportage di viaggio, scatti emozionali, ritratti di persone con cui dialoga ed entra in risonanza, tematiche sociali come il no alla violenza di genere, ma anche paesaggistica, intesa in modo preponderante come documentazione dell’intimo rapporto fra uomo e ambiente, su cui proietta stati d’animo ed emozioni. La storia di questa nuova ricerca, che lei stessa definisce "un dono", ha origine nel periodo della pandemia. "Ero in prima linea in ospedale quattro anni fa, come tecnico radiologo e ho colto questo nuovo percorso artistico in un momento in casa. catturando i riflessi di luce di un vetro: ho scattato, dando il via ad una serie fotografica onirica e densa di simboli, che mi ha permesso di dialogare con me stessa. Un’emozione incredibile. L’unico artificio che ho usato è stato quello di cromatizzare secondo i miei stati d’animo ed esprimerli a chi guarda". Magma, rossi e neri, racchiusi in quel rettangolo diventano mondi in cui immergersi e da abbracciare. Sono macro mondi colti dall’obiettivo, che danno nuova vita all’oggetto e alla materia senza mai svelarsi totalmente: non-luoghi ingranditi e sconosciuti, pronti però ad abbracciare nelle loro pieghe lo sguardo e la persona che li ammira, senza mai rivelare fino in fondo la propria natura e la propria identità. Analisi, mistero e accoglimento, forme cesellate e colte dalla fotografa e messe a disposizione degli altri, usando la libertà, regalando loro la libertà di interpretarle e farle proprie.

Chiara Tenca