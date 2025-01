La Ronza winter jam all’Arci del Canaletto

Una serata in musica per riunirsi nel segno delle note, dell’improvvisazione e della fantasia sul filo del ritmo, ma anche per sostenere tutte le iniziative di questo attivissimo circolo, che è diventato un punto di riferimento per il quartiere e non soltanto a pochi anni di distanza dalla sua fondazione. L’Arci Canaletto invita tutti i suoi sostenitori sabato 1° febbraio a ’La Ronza winter jam – Musica fatta in casa’: un aperitivo di autofinanziamento che ai brindisi mescolerà una jam session aperta a tutti, a cura dei gruppi della sala prove ’La Ronza’ – autogestita del Canaletto –, che daranno il la a tutti coloro che vorranno unirsi a questo pre-serata. Si potranno portare i propri strumenti, ma ne saranno anche messi alcuni a disposizione degli interessati. "Vieni a jammare con noi", invitano dal circolo, a cui sarà consentito l’ingresso se in possesso di tessera Arci. Il Bar Pop resterà per l’occasione aperto tutta la sera.