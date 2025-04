La rinascita dell’Astoria. Lavori e programmazione: "Riferimento culturale"

Un punto di riferimento per la vita culturale del territorio, con un’offerta ampia che contempla una stagione teatrale di qualità, eventi significativi come il TedxLerici, proiezioni cinematografiche con anteprime esclusive e un’arena estiva all’aperto, oltre che essere spazio a disposizione delle associazioni culturali locali. Il rilancio del Teatro Astoria passa attraverso il rilancio dell’offerta e la riqualificazione dell’immobile. "Anche nel corso dell’ultima stagione teatrale che sia avvia alla conclusione con la rassegna ’Lerici in palcoscenico’, il teatro ha ospitato numerosi spettacoli che hanno riscosso grande partecipazione da parte della cittadinanza, dimostrando quanto la cultura sia un elemento fondamentale per la coesione e la crescita della nostra comunità – commenta Lisa Saisi, assessore alla cultura del Comune di Lerici –. Il cartellone teatrale ha visto alternarsi compagnie professionali e realtà locali, mentre l’attività cinematografica ha proposto una programmazione variegata, con film d’autore, prime visioni e iniziative rivolte alle scuole. Il Teatro Astoria è inoltre a disposizione delle associazioni del territorio, che vi trovano uno spazio funzionale per eventi, conferenze e spettacoli, contribuendo così alla vivacità della proposta culturale lericina". A tutela del bene l’amministrazione comunale ha avviato negli anni un piano di lavori mirato alla valorizzazione della struttura, che ha previsto il rifacimento della facciata, la manutenzione degli arredi e del materiale teatrale, la sostituzione delle sedie dell’arena esterna, e prosegue oggi con la sostituzione del telo di proiezione del cinema e l’adeguamento dell’impianto antincendio e del piano di emergenza. "Il prossimo obiettivo è l’installazione del sistema di condizionamento, volto a migliorare il comfort degli ambienti in tutte le stagioni – aggiunge il vicesindaco Marco Russo –. Questi interventi hanno l’obiettivo di rendere l’Astoria sempre più moderno, efficiente e fruibile per tutti".