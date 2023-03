La riflessione

L’esigenza di una crescita economica sostenibile e rispettosa per l’ambiente è nata all’inizio degli anni Settanta, quando la società si era accorta che il boom economico avrebbe causato a lungo termine il collasso dell’ecosistema terrestre. Nel corso degli anni gli sforzi utilizzati per salvaguardare l’ambiente hanno dimostrato che i limiti del pianeta sono reali, e così il nuovo modello di sviluppo sostenibile ha rivisto le sue basi per tale esempio. Il concetto di sostenibilità pone l’attenzione, infatti, sui principi di sensibilità, di rispetto, di salvaguardia e tutela dell’ambiente come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle nuove generazioni.

Un’attività è sostenibile quando è capace di reintrodurre, nell’ambiente, delle risorse e dei materiali utilizzati nei processi produttivi e tecnologici usati per la produzione di un prodotto finale o per il suo utilizzo.

Oltre al riciclo, riuso e riutilizzo dei materiali di produzione, un’attività sostenibile può anche utilizzare fonti di energia rinnovabile come pannelli fotovoltaici e solari termici, impianti di riscaldamento a pavimento, aree verdi, legno e bio-materiali; veicoli elettrici, recupero, trasformazione, smaltimento dei rifiuti, o anche sfruttando il vento, il sole, i corsi d’acqua. Una spesa sostenibile si pone l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, stimolando comportamenti responsabili e corretti anche nell’acquisto di prodotti locali, con imballaggi meno sofisticati e perciò più difficili da eliminare. La consapevolezza della spesa è sapere cosa si compra e cosa si mangia, perché a volte può capitare di fare la spesa con poca attenzione. Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante, perché ci consente di fare scelte più sane e consapevoli. Il nostro pianeta è quanto di più prezioso esiste, ma non gode di buona salute, perciò bisogna imparare a preservarlo, anche per le generazioni future.

A questo proposito, l’ONU ha messo in atto una strategia per ottenere un futuro più sostenibile, ecologico e migliore per contemporanei e posteri, attraverso una serie di 17 obiettivi sottoscritti da 193 paesi, tra cui l’Italia, nel progetto "Agenda 2030". Anche il Green Deal europeo intende trovare un accordo per promuovere un uso efficiente e responsabile delle risorse, passando a un’economia pulita, che ripristini la varietà degli organismi viventi nei rispettivi ecosistemi.