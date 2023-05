La rete spezzina per la pace lunedì in piazza Mentana per la campagna globale

La Rete spezzina per la pace e il disarmo organizza lunedì alle 18 in piazza Mentana il presidio sulla Campagna globale contro le spese militari ‘Finanzia la pace non la guerra’. La Rete, inoltre, ha aderito alla ‘Staffetta per l’umanità’ organizzata da Michele Santoro, che toccherà anche la nostra provincia il giorno precedente, domani. "La campagna – spiegano i promotori – chiede con urgenza ai Governi di cambiare rotta e concentrarsi su tagli rapidi e profondi alle spese militari; di smilitarizzare le politiche pubbliche, comprese quelle destinate ad affrontare la crisi climatica; di attuare politiche incentrate sull’umanità e sulla sicurezza comune; di creare strutture di governance e alleanze basate sulla fiducia e la comprensione reciproca".