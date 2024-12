La Rainbow asfalta la Serteco

Rainbow La Spezia

3

Serteco School

0

(25-11 / 25-14 / 25-18)

RAINBOW LA SPEZIA: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Fiori, Grandeaux, Perchiazzi, Rossini, Vollonnino, liberi Pilli e Perini. All. Saccomani

SERTECO GENOVA: Allegranza, Avella, Bertola, Fucci, Galati, Ghezzi, Lorusso, Regatuso, Terzi, Trovato, Vernazza, libero Bamonte. All. Daffonchio

Arbitro: Pennetti

Prati di Vezzano – Non sbaglia un colpo la Rainbow che asfalta la Serteco e si conferma leader del girone. Tutto facile per la capolista che in tre set liquida le avversarie. Altri risultati del 9° turno: Paladonbosco-Audax Quinto 1-3, Cus Ge-Carasco 1-3, Cogovalle-Vollescrivia 0-3, Spazio Sport-Volley Santo Stefano 0-3. Classifica: Rainbow 27, Volley S. Stefano 22, Colombiera 21, Carasco 18, Normac 17, Volleyscrivia 15, Audax 12, Cus, Serteco e Paladonbosco 9, Cogovalle 2, Spazio Sport 1.

I.G.