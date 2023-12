La rada di Lerici è sotto esame. Il ministero ha imposto la Via: "Potenziali impatti significativi"

Il progetto di riqualificazione della rada di Lerici, che prevede l’installazione di nuovi pontili, dovrà essere assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale. È quanto stabilito dalla Direzione generale valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che lunedì si pronunciata sull’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Via presentata dal Comune, primo step autorizzatorio di un progetto voluto fortemente dall’amministrazione Paoletti e ormai da lungo tempo al centro delle critiche di comitati e associazioni ambientaliste. A pesare sulla decisione delll’organo ministeriale, il parere espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria: l’ente di tutela ritiene "che la trasformazione proposta possa generare impatti significativi sui beni culturali e sul paesaggio tali da dover richiedere l’assoggettamento a Via per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti significativi e negativi", in particolare "sui beni culturali e sul paesaggio dalla costa, dalle alture e dal mare, e ciò non solo per gli effetti della prevista infrastruttura composta dai pontili galleggianti, già di per sé modificativa dell’immagine consolidata dello specchio acqueo, ma anche di quelli determinati dai natanti ormeggiati". La Soprintendenza nel parere è andata anche oltre, chiedendo di porre – qualora l’organo ministeriale avesse optato di non assoggetare a Via il progetto – alcune "condizioni finalizzate a evitare che la trasformazione proposta generi impatti negativi. Si ritiene che debba essere modificato e ridotto il sistema di pontili galleggianti al fine di evitare impatti significativi tanto sul fondale quanto sull’immagine consolidata della rada lericina, ponendo particolare attenzione agli effetti della trasformazione sulle pubbliche visuali, specie quelle sottoposte a tutela".

Non solo: anche la Sottocommissione Via, nel parere finale, ha espresso più di un dubbio sul progetto presentato dal Comune in ordine al paesaggio, alle acque marine, alla biodiversità e all’habitat marino, e sugli aspetti idraulico-marittimi. "La Commissione ritiene che gli elaborati progettuali presentati, pur fornendo una buona descrizione generale delle opere che si intende realizzare, manchino dell’analisi e descrizione di alcuni aspetti fondamentali per la valutazione dei potenziali effetti ambientali". Nella relazione si parla infatti di "potenziali impatti significativi, in relazione alle incertezze sulla fattibilità delle opere stanti alcune rilevanti carenze descrittive del progetto, con possibili ricadute sulle acque e sugli habitat marini". Il progetto del Comune prevede essenzialmente la razionalizzazione dei posti barca attraverso l’installazione di 82 pontili galleggianti, allo scopo di ormeggiare circa 462 imbarcazioni, "per un numero totale di imbarcazioni invariato rispetto all’attuale ma con riduzione delle aree impegnate". Il tempo stimato per l’esecuzione delle opere è pari a undici mesi, mentre il costo complessivo è di 4.409.201,73 euro.

Matteo Marcello