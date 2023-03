La protesta davanti al Sant’Andrea "Stop a disagi e lunghe liste d’attesa"

Una vita intera alla Fincantieri e ora la meritata pensione. Per Giovanni Pensa, come per tanti altri spezzini che sono entrati nella terza età, questo periodo della vita è ricco di soddisfazion. Niente stress lavorativo, maggior tempo da dedicare a figli, nipoti, hobby e passioni. Man mano che gli anni avanzano aumentano però anche gli acciacchi e di conseguenza le visite dal medico. Il fisico scricchiola, le giunture cigolano, tutto il corpo perde vigore e i check up, le visite specialistiche, diventano una routine da sopportare con pazienza. E spesso ne occorre davvero tanta, spiega Giovanni, perchè le strutture sono vecchie, le liste d’attesa infinite e il personale sanitario ridotto all’osso e non in grado di offrire un’assistebza capillare. Mentre compila il questionario della Uil nel presidio a difesa della sanità organizzato davanti al Sant’Andrea, Giovanni annuisce e sorride. Ridurre i tempi di attesa, diminuire il costo dei ticket e dei farmaci, segnalare i tempi lunghi necessari per prenotare un esame sono tutti problemi che ha vissuto in prima persona. Il giudizio che il foglio che ha davanti gli chiede di esplicitare non può che essere in chiaroscuro, Volgendo lo sguardo alla propria esperienza personale, i medici e gli infermieri...