La promozione del porto spezzino passa dal cuore dell’Europa

Vetrina a Monaco di Baviera per la promozione di porti della Spezia e di Carrara. E’ accaduto nei giorni scorsi con la partecipazione al Monaco Transport Logistic 2023 dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale attraverso uno stand condiviso conTarros, MDC-Gruppo Perioli e FHP Holding Portualeconclude oggi. Così il report del segretario generale dell’Authoriy Federica Montaresi. "Abbiamo presentato tutti i progetti già avviati e gli investimenti in corso che consentiranno sia al porto della Spezia che quello di Marina di Carrara di essere sempre più competitivi. In questo contesto internazionale, attraverso gli incontri con i più alti vertici diplomatici italiani in Germania, nonché con l’associazione di spedizionieri del Baden Wuttenberg e la Camera di Commercio Italiana di Monaco, abbiamo rafforzato i nostri rapporti con i rappresentanti di quello che possiamo considerare come uno dei più rilevanti bacini di riferimento del nostro sistema portuale, per portare avanti azioni congiunte, anche in collaborazione con la Regione".

Montaresi ha avuto modo di illustrare i più significativi progetti in corso al Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, all’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti e all’Ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, nonché agli operatori presenti nello spazio di EurogateEurokai-Contship. Due in particolare gli eventi organizzati nello stand di AdSP. Il primo centrato sull’evoluzione del Centro Unico dei Servizi di Santo Stefano Magra. Il secondo ha affrontato il tema della digitalizzazione delle procedure relative all’ultimo miglio ferroviario. La sessione è stata chiusa da un intervento dell’Assessore regionale Andrea Benveduti che ha sottolineato l’importanza degli investimenti dell’AdSP in progetti innovativi a sostegno dello sviluppo del sistema portuale.