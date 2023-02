La procura della Corte dei Conti studia le spese del ponte Morani

Tutte le spese relative alla tragedia di ponte Morandi, il cui crollo il 14 agosto 2018 causò 43 vittime, finiscono nel mirino della procura regionale della Corte dei conti della Liguria. In particolare i magistrati contabili stanno valutando le spese fatte dai due commissari straordinari (il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, rispettivamente commissario per la gestione dell’emergenza e della demolizione e commissario per la ricostruzione) Ma anche i costi sostenuti per la ricostruzione del ponte e il patteggiamento che Aspi ha pagato per uscire dal processo penale. Il pool di magistrati dovrà valutare l’entità dei fondi erogati dai commissari e che cosa è stato fatto, poi dovranno valutare se il costo sostenuto da Autostrade (280 milioni circa) sia stato fatto quando era privata. E da quale bilancio siano usciti i 30 milioni del patteggiamento. "Ben vengano i controlli della Corte dei Conti che siamo sicuri certificheranno qualità e legittimità di ogni azione da noi intrapresa – commentano Toti e Bucci (nella foto) – nessuno può immaginare di delegittimare una delle migliori esperienze della pubblica amministrazione e riportare indietro l’Italia nel vortice di cavilli, burocrazia malata e formalismo paralizzante. Siamo orgogliosi del lavoro svolto a Genova durante l’emergenza seguita al crollo del ponte e di tutte le attività legate alla sua ricostruzione. Un lavoro che ha visto le istituzioni unite con coraggio e determinazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: gli sfollati hanno ottenuto una casa in poche settimane, le imprese sono state risarcite, la città ha gestito le sue emergenze"