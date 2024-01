La premiazione in Provincia dell’Atleta dell’anno 2023. Riconoscimento a Lattarulo

Pomeriggio di gala oggi alle 18 nella Sala della Provincia, per la premiazione degli atleti dell’anno 2023. Un riconoscimento speciale andrà a Ianko Lattarulo, astro nascente dell’atletica spezzina, che dopo la partecipazione agli Assoluti nei 200 metri, ambisce al definitivo salto di qualità. Nel mirino il muro dei 21 secondi, abbattuto il quale l’atleta della Duferco si proietterebbe di diritto tra i big nazionali della specialità, in un anno che presenta la grande occasione degli Assoluti 2024 proprio a Spezia. città. Lattarulo, allenato da Federico Leporati, mira ad essere profeta in patria intanto entrando nella finale dei 200 e stabilire quel personale che gli aprirebbe le porte dell’atletica professionistica.

Mirco Giorgi