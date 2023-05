La premiazione dei nostri cronisti in erba

Si svolgerà oggi alle 15.30 nell’auditorium dell’Autorità portuale della Spezia la premiazione del campionato di giornalismo de La Nazione. Alla 21ª edizione di ’Cronisti in classe’ hanno partecipato 14 ’squadre’, per un totale di circa 300 alunni, in rappresentanza di numerose scuole di tutto il territorio spezzino. Oggi l’atto finale, con la consegna dei sei premi messi in palio da ’La Nazione’, i cinque premi speciali assegnati da Conad e il maxi premio speciale assegnato da Iren e dei gadget messi a disposizioni da altri sponsor. Alla premiazione parteciperanno, oltre ai cronisti in erba e ai loro docenti tutor, giornalisti della nostra redazione, Speed e gli sponsor che hanno sostenuto questa edizione.