La poesia performativa dei Mitilanti al Groove per la tappa finale

Si trasforma ancora nell’arena della poesia performativa il Groove di Calata Paita che, stasera dalle 21, accoglie la finale di ‘Senti Che Muscoli SP!’, il torneo di poetry slam che ha scaldato l’estate spezzina con due serate gremite di pubblico, a luglio e agosto. Il poetry slam è una forma di competizione poetica nata negli Stati Uniti negli anni ’80, in cui i poeti si sfidano sul palco leggendo testi propri, spesso con grande energia performativa e con il coinvolgimento diretto del pubblico, che ne giudica le performance. Negli ultimi anni, questa pratica ha conosciuto una diffusione crescente anche in Italia, diventando uno dei format culturali più vivi e partecipati per la poesia contemporanea.

La Spezia vanta una lunga tradizione legata al poetry slam, sostenuta e consolidata dall’attività dei Mitilanti, collettivo di poeti e performer da oltre dieci anni impegnato nell’intrecciare poesia, comunità e valorizzazione culturale, rendendo la città un punto di riferimento nazionale per la poesia performativa. A darsi battaglia nella finale di stasera saranno i sei poeti selezionati nelle eliminatorie: Gabriele Bonafoni, Danna, Simone Gridà Cucco, Piero Nissim, Fabrizio Nuovibri e Francesca Torricelli. C’è chi è già stato protagonista delle finali nazionali e chi invece si affaccia per la prima volta al microfono. Ed è proprio questa la bellezza dello slam: sul palco tutti partono alla pari, e contano solo la forza della parola e la capacità di emozionare chi ascolta. Dopo il successo delle prime due eliminatorie, che hanno visto il pubblico rispondere con entusiasmo e partecipazione, la finale promette scintille. Il torneo ‘Senti Che Muscoli SP!’ rientra nel circuito ufficiale del Campionato Italiano di Poetry Slam, promosso e coordinato dalla Lips - Lega Italiana Poetry Slam, che ogni anno raccoglie centinaia di eventi in tutta Italia e culmina in una finale nazionale.

marco magi