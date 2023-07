La petizione a quota 700 firme "Non si può calpestare così un simbolo ultracentenario"

Tifosi in rivolta, tra petizioni e associazioni d’idee che richiamano al periodo più buio della storia. Il rebranding del logo dello Spezia non piace. È un dato oggettivo: i migliaia di commenti social piovuti addosso alla società di via Melara sono inequivocabili. Il marketing delle Aquile l’altro ieri aveva scelto il palcoscenico virtuale per presentare il nuovo logo, e proprio sul quel terreno scivoloso è caduto rovinosamente, tanto da provocare l’immediata richiesta di dietrofront da parte del cuore della tifoseria aquilotta. Un dissenso che si è poi tramutato in una petizione che, lanciata proprio nelle ore in cui al Ferdeghini il neo allenatore Massimiliano Alvini mostrava la sciarpa con il nuovo logo, ha raccolto oltre settecento firme in poco tempo. "Non si può calpestare in questo modo un simbolo ultra centenario che ha fatto la storia dello Spezia Calcio", si legge tra le motivazioni della raccolta firme. Anche la Curva Ferrovia non si è tirata indietro dal commentare quanto realizzato dalla società, con un eloquente striscione appeso su un muro di Ruffino, dove nel week end si celebra la festa della curva. "Tradizione e appartenenza… no al nuovo logo!", così recita. Un disaccordo netto, secondo i tifosi, anche nei modi con cui è stato concepito il cambiamento: non una discussione partecipata – come è avvenuto per l’ammodernamento dello stadio, dove i supporters sono stati invitati dalla società a dire la propria con un questionario – ma piuttosto una decisione imposta. Tuttavia, se per tantissimi il nuovo logo è semplicemente brutto e poco ‘connesso’ alla storia e alla tradizione delle Aquile, una buona parte ha invece visto in quei simboli neri stilizzati dell’aquila, della S e della C, diverse assonanze con simbologie che richiamano al nazismo e a movimenti di estrema destra. Tra questi, molti politici di sinistra e sindacalisti spezzini, tra i primi ad avvicinare il nuovo stemma a quel triste periodo. Insomma, quell’auspicio che la stessa società aveva invocato nel video di presentazione – "Abbiamo creato un logo di cui i nostri tifosi possano andare fieri" – è destinato a rimanere disatteso, anche se probabilmente neppure all’interno della società bianca si immaginavano una reazione così feroce né accuse che scomodano la storia e una delle sue pagine più terrificanti. Peraltro, un periodo che si interseca profondamente con le vicende della società. Un nome su tutti: Coriolano Perioli fu lo storico presidente dello scudetto dello Spezia del 1944, ma non vide l’impresa dello Spezia perché fu arrestato, accusato di essere un oppositore politico, e deportato in un campo di concentramento di Gusen, dove perse la vita. Certo è che l’argomento rebranding era già da tempo nella ‘to do list’ della proprietà americana, e che la stessa sorte è già capitata alla Fiorentina dell’americano Commisso, e al Genoa dell’americana 777 Partners. Ora tocca alle Aquile, ma i tifosi guardano già oltre e rilanciano nuove paure: e se dopo il logo, la stessa sorte toccasse al nome dello stadio?

Matteo Marcello