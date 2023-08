La pesca delle acciughe rivive in un libro Memorie di nonno raccolte dalla nipote

Memorie di nonno, cuore di nipote. Un mix che, tra conoscenza e sentimenti, permette di tramandare una delle più avvincenti storie di pesca del territorio: quella delle acciughe, a Monterosso, quando ancora non c’era l’area marina protetta e le lampare punteggiavano le notti sul mare, anche vicino a riva.

E’ ora tutto impresso nel libro "La storia di Rici, pescatore di Monterosso" di Nadia Sarah Martelli (Edizioni Giacché). L’autrice è la nipote, figlia di Giuseppe, uno dei pescatori ’resistenti’ della perla delle Cinque Terre che, viste le regole, ha appeso la lampare al chiodo e ha virato verso l’ittiturismo.

"Ho scritto queste pagine con lealtà - dice l’autrice Nadia - rispettando quella parlata d’altri tempi che così curiosamente si addiceva, a 83 anni, ai suoi salti da ragazzo per salire in barca. Quando è nata mia figlia, nell’estate 2005, abbiamo approfittato del mio tempo libero per realizzare questo progetto a cui tenevamo tanto. Volavo tra le sue storie: finalmente il mio libro, la sua vita, diventavano realtà su quei quaderni pieni di appunti. È uno scritto che affronta con limpidezza e semplicità diverse tematiche, anche di interesse storico, certo di grande valore personale e familiare. Ringrazio tanto quel ragazzo del ‘22 che potremo sempre ritrovare sfogliando queste pagine".

Un racconto che diviene ancor più prezioso oggi che le luci delle lampare sotto costa non si vedono più e rammenta a tutti noi l’importanza di mantenere un legame stretto con i nostri luoghi, la memoria, le tradizioni.

Giovedì 31 agosto alle 21.30 al Molo dei Pescatori di Monterosso al Mare, la presentazione dell’opera. Parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni locali, autorità ed esperti tra cui Mirvana Feletti del settore Politiche agricole e pesca della Regione Liguria, e la famiglia Garibaldi con un intermezzo musicale. Il libro è in vendita nelle librerie, sugli store online e nelle principali edicole. In copertina il ritratto di Rici che l’artista Silvio Benedetto dipinse nel “murale” di Monterosso che, per perpetuare la memoria, sarebbe abbisognevole di un restyling.

Corrado Ricci