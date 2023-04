La partigiana ’Ivana’

LA SPEZIA

Molti ideali, un po’ di incoscienza e il desiderio di essere utile. Questi i tratti di una vera partigiana. Vega Gori, nome di battaglia ’Ivana’ non ha mai imbracciato le armi ma ha svolto le sue funzioni nelle Sap, squadre di azione patriottica.

Quando ha deciso di entrate nella resistenza?

"Avevo 17 anni e ricordo che in casa (stavo a Vezzano Stazione) cominciarono a riunirsi, con i miei fratelli, alcuni giovani di Vezzano, Carozzo e San Venerio. All’inizio cantavamo a voce bassa, canzoni patriottiche o arie d’opera, poi passammo alla cospirazione vera e propria: attaccare, con colla di acqua e farina, volantini ai muri per invitare i giovani a non presentarsi alla chiamata di leva fascista".

E poi?

"Nella primavera 1944 decisi di impegnarmi di più e incontrai in città Anelito Barontini, segretario del Partito comunista clandestino, che spiegò il mio compito dicendo che era pericoloso e potevo rifiutare. Accettai".

Ci cosa si occupava?

"Come dattilografa, cominciai a battere a macchina in una capanna nei boschi sopra il Molinello a Vezzano, dove stavo tutto il giorno, da sola, con le mani intirizzite, in compagnia di qualche pecora. Battevo a macchina volantini, stampa clandestina, verbali del Comitato di Liberazione di Spezia o documenti del Partito Comunista, che poi mettevo in borsa o sotto la camicetta e consegnavo dove mi veniva detto".

Un momento di pericolo?

"Il pericolo era ovunque. Ricordo quando dovetti uscire da Spezia con il lasciapassare consegnato da un’impiegata che, collegata al Cln, lavorava al comando tedesco. Un viaggio drammatico fino a Carasco ma riuscii ad arrivare e tornare con l’obbiettivo raggiunto".

Il suo ultimo volantino?

"Il 22 aprile 1945 e si concludeva con W la libertà. Mentre lo battevo, sentivo gioia perché capivo che la guerra stava per finire e che avremmo conquistato la libertà. Vorrei che si sapesse che senza le donne non sarebbe stata possibile la Liberazione: sono state fondamentali".

Alma Martina Poggi