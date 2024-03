La panchina rossa al 5Terre Outlet

Il Brugnato 5Terre Outlet Village ha inaugurato l’8 marzo la panchina rossa, testimonianza del no agli abusi fisici e psicologici contro le donne. Donata dal Lions Club Valle del Vara, è stata collocata davanti ad un punto vendita molto amato dal mondo femminile, Amelie, e fa seguito a un’altra iniziativa del centro: l’adesione, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla campagna "Per non dimenticare" quando vennero ospitati nelle vie una serie di installazioni sul tema. "Un’iniziativa che Brugnato 5Terre Outlet Village ha sposato con entusiasmo, con l’augurio che da essa possa scaturire un messaggio positivo sul valore del rispetto della prevenzione e contrasto nei confronti della violenza sulle donne" fanno sapere dalla direzione, rappresentata all’inaugurazione dall’ad di San Mauro Spa Marina Acconci. Insieme a lei il presidente del Lions Club Andrea Marrone, Maria Cristina Failla già presidente del tribunale di Massa, il sindaco di Brugnato Corrado Fabiani, polizia, carabinie, Lions Club Roverano e Consulta Provinciale Femminile. Nel corso dell’evento è intervenuta la psicologa Giulia Buonavita.