La palma juniores va al Cadimare Il maltempo stoppa le altre gare

La scorsa domenica, la terza prepalio, quella di Tellaro, annullata perché il campo di regata non è stato allestito. Ieri, a Lerici, ci si è messo il maltempo a rovinare la festa (così come era già capitato nella tappa d’esordio). Insomma, una situazione davvero incredibile, in questo 2023. Annullate, infatti, gare femminile e senior a causa della pioggia. Poco dopo la gara juniores, vento e pioggia si sono abbattuti nello specchio acqueo, a quel punto il consiglio di regata si è riunito e ha ritenuto opportuno non far disputare le successive competizioni. Tra l’altro gli armi delle donne erano già in mare e si stavano scaldando, quando è arrivata la pioggia: così le ragazze si sono letteralmente infradiciate e per via del vento, oltretutto, è stato davvero faticoso per loro rientrare. Tornando all’unica disfida disputata, quella dei ragazzi, la vittoria è andata, con un margine di quasi 8 secondi, al Cadimare, che ha preceduto al traguardo Spezia Centro, poi via via tutte le altre nell’arco di pochi secondi. Nel dettaglio: 1) Cadimare 5’24’’95, 2) Spezia Centro 5’32’’41, 3) Le Grazie 5’35’’12, poi sotto al podio ecco il quarto posto del Muggiano in 5’36’’21, il quinto del San Terenzo 5’37’’02, il sesto del Marola 5’42’’15. L’equipaggio che ha vinto era composto da Lorenzo Sommella (primo remo), Filippo Salvetti (secondo remo), Marco Peghini (terzo remo), Federico Pecunia (quarto remo), con timoniere Elia Lucilli. Quindi, dopo il successo dei giovani del Marola, sono i cadamoti a scrivere il proprio nome nel percorso che si avvicina alla gara principe di agosto. Domenica prossima, intanto, si gareggia nelle acque di Passeggiata Morin, per la prepalio organizzata da Spezia Centro.

m. magi